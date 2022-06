Toter von Wiener Bauarbeitern in Lüftungsschacht gefunden

Auf einer Baustelle in Wien-Meidling haben Bauarbeiter am Donnerstagnachmittag in einem rund 3 Stockwerke tiefen Lüftungsschacht einen Toten gefunden. Die Arbeiter vermuteten zunächst, dass ein Kollege in den Schacht gefallen war. Doch laut Polizei war der Mann schon länger tot. Er dürfte in der Nacht in den Schacht gefallen sein.