Das ist das drittniedrigste Ergebnis seit der Einführung der Statistik im Jahr 1967. Im Vorjahr starb am verlängerten Wochenende nur eine Person und 2020 waren es 2 Personen. In den bisher schlimmsten Jahren, 1979 und 1984 starben 45 und 44 Menschen an den Pfingstwochenenden. Insgesamt gab es am Pfingstwochenende viel Verkehr und viele Staus.