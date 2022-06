Österreichs Fußball-Team verliert gegen Dänemark mit 1:2

Österreichs Fußball-Nationalteam hat am Montag in der Nations League gegen Dänemark gespielt. Österreich verlor das Spiel im Wiener Happel-Stadion mit 1:2. Wegen eines Stromausfalls in Wien begann das Spiel mit eineinhalb Stunden Verspätung. Für Marko Arnautovic war es sein 100. Länderspiel. Er ist damit der 3. Österreicher mit mindestens 100 Spielen im Nationalteam.