Badegewässer in Österreich sehr gut

Die Badegewässer in Österreich haben in der EU die höchste Qualität. Das besagt ein neuer Bericht der EU-Kommission. 2021 hat die EU insgesamt 261 Badestellen österreichweit untersucht. 97,7 Prozent davon und damit fast alle wurden als ausgezeichnet eingestuft. Das ist mehr als in allen anderen EU-Ländern sowie in Albanien und der Schweiz.