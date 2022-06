Feiern zum 70. Thronjubiläum der Queen in London

Am Donnerstag haben in London die offiziellen Feiern zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. begonnen. Bis Sonntag werden im ganzen Land verschiedene Feiern zu Ehren der 96 Jahre alten Königin stattfinden. Beginn der Feierlichkeiten war das "Trooping the Colour", die traditionellen Parade der Leibgarde der Queen.