Rolling Stones Tour begann in Madrid

In Madrid in Spanien hat am Mittwoch die berühmte Musik-Band Rolling Stones ihre Europa-Tour "Sixty" eröffnet. Auch in Österreich werden die Rolling Stones ein Konzert spielen. Die Band macht bereits seit 60 Jahren Musik. Zudem feierte der Gitarrist Ron Wood 75-Jährigen Geburtstag.