Amoklauf in Oklahoma in USA mit 5 Toten

Eine Woche nach dem Amoklauf in Texas mit 19 toten Schulkindern ist es am Mittwoch erneut zu einem Amoklauf gekommen. Ein Mann in Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma eröffnete in einem Krankenhaus das Feuer und tötete 4 Menschen. Dann tötete er sich ersten Erkenntnissen nach selbst. Der Täter soll etwa 35 bis 40 Jahre gewesen sein, seine Identität muss noch ermittelt werden.