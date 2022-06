Nadal hat das Turnier in Frankreich insgesamt schon 13 Mal gewonnen und gilt nun auch als der große Favorit auf den Turniersieg. Sollte er diesmal wieder gewinnen, hätte er bereits 22 Mal den Titel in einem der 4 großen Grand Slam Turniere geholt.

Erklärung: French Open

Die French Open sind eines der 4 größten Tennis-Turniere der Welt. Die größten Tennis-Turniere der Welt werden auch Grand Slam-Turniere genannt. Dazu gehören neben Paris auch die Turniere in New York, in Wimbledon in London und in Melbourne in Australien.