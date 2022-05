Übernachtung im Wiener Riesenrad möglich

In Wien kann man bald im Riesenrad übernachten. Dazu wurde ein Waggon des berühmten Wahrzeichens im Prater für eine einmalige Aktion in ein Hotelzimmer mit Doppelbett umgebaut. Die Übernachtung im Juni wird bei einem internationalen Gewinnspiel verlost. Die Gewinner können dann entscheiden, ob sich das Riesenrad in der Nacht drehen soll oder nicht.