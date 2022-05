Österreichweit seit Jahresbeginn 182 Schlepper aufgegriffen

Die Polizei hat heuer bereits 182 Schlepper in Österreich gefasst. Im Vorjahr waren es insgesamt 441 Schlepper. Das berichteten Innenminister Gerhard Karner und Franz Ruf am Freitag. Ruf ist der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit. Seit Anfang Mai kontrollierte die Polizei mehr als 40.000 Personen und nahm 440 fest, die sich unerlaubt in Österreich aufhielten.