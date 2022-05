Die Regierung will die Gasreserven deutlich aufstocken. Die zusätzliche Gasmenge soll aber nicht aus Russland kommen. Außerdem sollen alle Gasspeicher in Österreich an das österreichische Leitungsnetz angeschlossen werden. Der große Gasspeicher Haidach in Salzburg ist derzeit nur an das deutsche Netz angeschlossen.