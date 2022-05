Österreichs Eishockeyteam holte sensationell Punkt bei WM

Österreich ist mit sehr guten Leistungen in die Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland gestartet. Am Samstag gab es trotz guter Leistung noch eine 1:3-Niederlage gegen das Team aus Schweden. Am Sonntag holte Österreich allerdings sensationell einen Punkt gegen die USA. Dabei haben die USA wesentlich bessere Eishockey-Spieler als Österreich.