Im Donbass rückten allerdings russische Soldaten an einigen Stellen vor. Zudem wird erwartet, dass Russland in Izium im Süden der Ukraine Soldaten zusammenzieht. In der ostukrainischen Region Luhansk ist die Lage weiter schwierig. Dort kämpft die selbst ausgerufene Volksrepublik Luhansk auf russischer Seite gegen ukrainische Truppen.