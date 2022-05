Kind wurde neben toter Mutter in Wohnung gefunden

In Wels in Oberösterreich hat die Polizei ein 4 Jahre altes Mädchen neben seiner toten Mutter gefunden. Das Mädchen war 2 Tage lang in der Wohnung mit seiner toten Mutter eingesperrt. Ihr Opa hatte am 10. Mai die Polizei verständigt, weil er seine 39-jährige Tochter nicht erreichen konnte.