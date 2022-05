Insgesamt nahmen am Dienstagabend 17 Länder teil. Nur die 10 Besten kamen ins Finale weiter. Das 2. Halbfinale ist am Donnerstag. Das Finale des größten Musikbewerbs der Welt findet dann am Samstag statt. Schon zum dritten Mal in Folge ist Österreich nicht beim Finale dabei.

Erklärung: Song Contest

Der Eurovision Song Contest ist ein Musik-Wettbewerb und findet jedes Jahr statt. Bei dem Wettbewerb treten Musiker aus vielen Ländern gegeneinander an. Für jedes Land darf ein Musiker oder eine Musikgruppe singen. Alle Menschen aus den teilnehmenden Ländern dürfen danach abstimmen, welches Lied gewinnen soll.