Kleinkind fiel aus Fenster im 3. Stock und überlebte

Ein 2 Jahre altes Mädchen ist am Dienstag am späten Nachmittag aus einem Fenster gestürzt. Das Unglück passierte in einem Wohnhaus in Wien-Simmering. Das Fenster im 3. Stock stand offen. Die Eltern des Mädchens bemerkten nicht, dass das Kleinkind in das Zimmer mit dem offenen Fenster ging.