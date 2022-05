Mindestens 31 Tote bei Gasexplosion in Hotel in Havanna

In der kubanischen Hauptstadt Havanna ist es am Freitag in einem geschlossenen Luxushotel zu einer Explosion gekommen. Wie am Montag bekannt wurde, sind mindestens 31 Menschen durch die Explosion gestorben, mehr als 24 Personen wurden verletzt. Die Zahl der Opfer könnte aber noch weiter steigen. Während der Explosion sollen 53 Arbeiter in dem Hotel gewesen sein.