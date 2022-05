Die Ministerinnen Köstinger und Schramböck hören auf

Elisabeth Köstinger von der Partei ÖVP will von ihrem Amt als Landwirtschaftsministerin zurücktreten. Das hat Köstinger am Montag in einer Pressekonferenz bekanntgegeben. Die Bevölkerung hatte in Umfragen der letzten Zeit kein besonders großes Vertrauen zu Köstinger.