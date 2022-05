Russland feierte seinen Sieg über Nazi-Deutschland

Jedes Jahr am 9. Mai feiert Russland den "Tag des Sieges". Am 8. Mai 1945 ergaben sich nämlich die Nazis im 2. Weltkrieg. Obwohl Russland zurzeit einen Krieg gegen die Ukraine führt, fand am Montag in der russischen Hauptstadt Moskau eine Militär-Parade statt. Tausende Soldaten marschierten am russischen Präsidenten Wladimir Putin am sogenannten Roten Platz vorbei. Auch Panzer und andere Fahrzeuge fuhren an ihm vorbei.