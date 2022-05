Schule in Italien testet Tiramisu aus dem 3D-Drucker

In der italienischen Stadt Villorba haben Schüler getestet, ob die beliebte italienische Süßspeise Tiramisu mit einem 3D-Gerät hergestellt werden kann. Dafür haben die Bäckerei-Schüler und Konditorei-Schüler ein in Spanien entwickeltes Gerät getestet. Man kann die notwendigen Zutaten in das Gerät geben und die Maschine stellt die Süßspeise nach einem gespeicherten Rezept her.