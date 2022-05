EU-Kommission plant Einfuhr-Verbot für Erdöl aus Russland

Wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine plant die EU jetzt ein vollständiges Einfuhr-Verbot für Erdöl aus Russland. Das hat die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch bestätigt. Bis Ende des Jahres sollen kein Rohöl und keine Erdöl-Produkte mehr in die EU geliefert werden. So soll der Druck auf Russland erhöht werden, sagte Von der Leyen.