Durch den russische Angriffskrieg in der Ukraine haben beide Seiten große Verluste erlitten. Ukrainische Behörden sprechen von 23.000 getöteten russischen Soldaten. Russland nennt eine ähnlich hohe Zahl an ukrainischen Todesopfern. Experten vom britischen Verteidigungsministerium glauben, dass Russland 120 Bataillone an Soldaten in der Ukraine eingesetzt hat. Davon seien aber rund 25 Prozent bereits kampfunfähig.

Erklärung: Bataillon

Ein Bataillon ist eine militärische Truppe. Sie kann für gewöhnlich 300 bis 1.200 Mann stark sein.