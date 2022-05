327.000 Menschen waren Ende April ohne Arbeit

Trotz des Krieges in der Ukraine und seiner Auswirkungen auf die Wirtschaft, ist die Zahl der Arbeitslosen in Österreich Ende April gesunken. Ende April waren insgesamt 327.308 Menschen ohne Arbeit oder in Schulung. Genaugenommen suchten 254.755 einen Job, weitere 72.553 waren in Schulungs-Maßnahmen vom AMS.