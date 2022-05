Tödlicher Verkehrsunfall bei Wiener Neustadt

Am Montag ist ein Mann bei einem Verkehrsunfall auf der Südautobahn (A2) bei Wiener Neustadt gestorben. Laut der Feuerwehr kam ein Kleinbus von der Straße ab. Dabei wurde der Mann aus dem Auto geschleudert. Der Kleinbus blieb dann in einem Graben auf dem Mann liegen. Er starb noch an Ort und Stelle.