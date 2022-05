Nach Hauseinsturz in China nur wenig Hoffnung auf weitere Überlebende

In der Stadt Changsha in Zentralchina ist vor 3 Tagen ein mehrstöckiges Wohngebäude eingestürzt. In dem Gebäude befand sich auch ein Hotel. Nun schwinden die Hoffnungen darauf, noch Überlebende zu finden. Am Sonntag konnte noch ein 7. Überlebender gerettet werden.