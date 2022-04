Ukraine will Zivilisten aus Stahlwerk in Mariupol befreien

In der Stadt Mariupol in der Ukraine sind ukrainische Soldaten im Stahlwerk Asowstal eingeschlossen. Dort werden sie von russischen Soldaten belagert. Bei den ukrainischen Soldaten sollen auch Zivilisten sein, also Frauen, Kinder und alte Menschen. Sie sollen herausgeholt werden.