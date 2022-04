UNO-Chef Antonio Guterres besucht die Ukraine

UNO-Chef Antonio Guterres ist zu Besuch in der Ukraine. Er will dort wegen dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine vermitteln. Guterres traf sich am Nachmittag mit dem Präsidenten der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj. Zuvor besuchte er die Kiewer Vororte Borodjanka und Butscha. In Butscha sollen russische Truppen Gräueltaten an Zivilisten begangen haben. Zivilisten sind alle Menschen die keine militärische Ausbildung haben.