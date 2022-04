Besserer Zugang zum Arbeitsmarkt für Fachkräfte aus Drittstaaten

Österreichs Regierung plant einen leichteren Zugang zum Arbeitsmarkt für Fachkräfte aus Drittstatten. Damit sind Menschen aus europäischen Ländern gemeint, die keine Mitglieder der EU oder dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) sind. Die Regierung lässt dafür jetzt ein Gesetz prüfen. Der Grund dafür ist, dass in Österreich viele Fachkräfte fehlen. So sollen zum Beispiel Saisonarbeitskräfte länger in Österreich leben dürfen oder Sprach-Zertifikate länger gültig sein.