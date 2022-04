10 Tote nach Grubenunglück in Polen

In Polen hat es vor mehreren Tagen ein Grubenunglück in einem Bergwerk gegeben. 10 Bergarbeiter wurden bei einer Erschütterung im Steinkohle-Bergwerk Zofiowka verschüttet. 6 von ihnen wurden in den vergangen Tagen bereits tot geborgen. Am Mittwoch haben Retter dann 4 weitere Bergleute entdeckt und tot geborgen. Damit ist die Zahl der Todesopfer auf 10 gestiegen.