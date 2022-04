Moskau will Kontrolle über Donbass und Südukraine

Das russische Militär hat jetzt bekannt gegeben, was das Ziel im Krieg gegen die Ukraine ist. Russland will das Gebiet Donbass im Osten der Ukraine und den Süden der Ukraine vollständig kontrollieren. Die ukrainischen Truppen in diesen Gebieten sollen besiegt werden. Im Süden der Ukraine liegt auch die schwer umkämpfte Stadt Mariupol. Dort verschanzen sich immer noch ukrainische Soldaten in einer Stahlfabrik.