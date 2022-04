In der Ostsee lag die Temperatur an der Meeres-Oberfläche teilweise um 5 Grad über dem Durchschnitt. Der Hitzerekord in Europa im vergangenen Sommer wurde auf der Insel Sizilien in Italien gemessen. Dort hatte es an einem Tag 48,8 Grad. Eine Folge der wochenlangen Hitzewelle waren Waldbrände in Italien, Griechenland und der Türkei.