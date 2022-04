Bei Massenflucht in Malaysia starben 6 Menschen

Im Land Malaysia in Asien ist es in einem Lager für Rohingya-Flüchtlinge zu einem Massenausbruch gekommen. Mindestens 6 Menschen starben, darunter auch 2 Kinder. Laut Behörden hatten 528 Menschen am Mittwoch in der Früh Absperrungen durchbrochen und waren aus dem Flüchtlings-Lager geflohen.