Teuerung trifft ärmere Haushalte stark

Derzeit steigen die Preise in Österreich stark an. Davon sind ärmere Haushalte besonders stark betroffen. Viele davon mussten schon bisher ihr gesamtes Einkommen für Wohnen, Lebensmittel und Kleidung ausgeben. Wenn die Preise weiter steigen, dann müssen sich viele dieser ärmeren Haushalte verschulden und können sich weniger leisten. Das betrifft rund 30 Prozent der Haushalte in Österreich.