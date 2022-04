PISA-Tests starten am Mittwoch

Am Mittwoch starten in Österreich die Tests für die PISA-Studie 2022. Bei der PISA-Studie werden die Fähigkeiten von Schülern in den Bereichen Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften überprüft. Insgesamt müssen rund 9.500 Schüler im Alter von 15 und 16 Jahren die Aufgaben lösen.