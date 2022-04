In der umkämpften Hafenstadt Mariupol kam es zur Erstürmung des Stahlwerks Asovstal. In dem Stahlwerk sollen sich rund 2.500 Kämpfer aus der Ukraine verschanzt haben, darunter auch 400 ausländische Söldner. Laut Berichten aus der Ukraine sind in dem Stahlwerk noch rund 1.000 Zivilisten. Darunter sollen auch Frauen und Kinder sein.