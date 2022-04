Auch heuer kein Jazz Fest in Wien

Wie in den Corona-Jahren 2020 und 2021 findet auch heuer das Jazz Fest Wien nicht statt. Die 30. Ausgabe des Musikfestes hätte ab dem 23. Juni stattfinden sollen. Zu dem Jazz Fest kommen ansonsten Jazz-Größen wie Herbie Hancock, Paolo Conte oder Bobby McFerrin in die Wiener Staatsoper oder in den Jazzklub Porgy and Bess.