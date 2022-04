Russland und Weißrussland nicht zu Mauthausen-Gedenken geladen

Am 15. Mai findet die traditionelle Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen in Oberösterreich statt. Diese Gedenkfeier wird heuer allerdings ohne offizielle Vertreter aus Russland und Belarus (Weißrussland) stattfinden. Darauf haben sich die Betreiber der Gedenkstätte und die Veranstalter der Gedenkfeier geeinigt. Allerdings sind Hilfsorganisationen, Überlebende und Angehörige aus diesen Ländern weiterhin eingeladen.