4 Menschen starben zu Ostern im Straßenverkehr

In Österreich sind zu Ostern 4 Menschen im Straßenverkehr gestorben. Auch in den Jahren 2020 und 2021 hatte es jeweils 4 Tote auf Österreichs Straßen gegeben. Im Jahr 2019 waren es 8 gewesen. Am niedrigsten war die Zahl der Toten im Jahr 2013 mit nur einem Todesopfer gewesen.