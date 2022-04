Nitsch war Mitbegründer der Kunstrichtung Wiener Aktionismus und entwickelte sogar eine eigene Kunstart, das sogenannte Orgien Mysterien Theater. Dabei verknüpfte er Text, Musik, Malerei und Präsentation. Das Schloss Prinzendorf in Niederösterreich war sein wichtigster Wohnort und Schaffensort. Es wurde auch zum Aufführungsort und zum Treffpunkt seiner Fans. 2007 wurde in Mistelbach in Niederösterreich das Hermann Nitsch Museum eröffnet. Seit 2008 gibt es in Neapel in Italien das Museo Nitsch.