Die Energiepreise werden noch weiter steigen

In der Steiermark, in Wien, Niederösterreich und im Burgenland wurden die Energiepreise schon erhöht. In diesen Bundesländern wird es in nächster Zeit wohl keine Erhöhungen geben, glaubt die E-Control. Aber vor allem günstige Energie-Anbieter werden ihre Preise wahrscheinlich erhöhen.

Erklärung: Energie-Control

Die Energie-Control ist eine Behörde der österreichischen Regierung. Sie achtet darauf, dass die Energie-Wirtschaft gut funktioniert und dass sich alle Energie-Firmen an die Regeln halten. Die Energie-Control wird auch E-Control genannt.