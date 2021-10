Welche Nebenwirkungen gibt es?

Jede Impfung kann Nebenwirkungen haben. Also auch Impfungen gegen andere Krankheiten als Corona. Meistens sind es aber nur harmlose Schmerzen an der Stelle am Arm wo man geimpft wurde. Nach der Corona-Impfung sind manche Menschen oft müde. Manche Menschen haben Kopf-Schmerzen oder Gelenks-Schmerzen. Das kommt daher, weil sich der Körper auf die Abwehr von Krankheits-Erregern vorbereitet. Die meisten Nebenwirkungen sind ungefährlich und verschwinden bald wieder.