Wieso sind manche Menschen so unsicher?

Es gibt aber auch viele falsche Behauptungen, die die Menschen verunsichern. Sie glauben zum Beispiel, dass die mRNA-Impfung das Erbgut des Menschen verändern kann. Das ist falsch. Die mRNA wird nach kurzer Zeit von den Zellen nämlich wieder abgebaut. Die mRNA hat keinen Einfluss auf das menschliche Erbgut in den Zellen. In diesem Erbgut sind die Merkmale des Menschen gespeichert. Zum Beispiel welche Haarfarbe man hat oder welche Krankheit man bekommen kann.

Manche Nutzer in den Sozialen Medien sagen auch, dass die Corona-Impfung unfruchtbar macht. Also dass Frauen keine Kinder mehr bekommen können oder Männer keine Kinder mehr zeugen können. Auch diese Behauptung ist falsch. Es gibt in der Wissenschaft überhaupt keine Beweise dafür.

Die Experten sagen auch, dass man keine Angst vor körperlichen Schäden viele Jahre nach einer Impfung haben muss. Denn der Körper baut die Impf-Stoffe sehr schnell wieder ab. Mögliche Nebenwirkungen gibt es daher schon nach recht kurzer Zeit.

Manche Menschen haben einfach nur zu wenig Informationen über die Impfung. Sie verstehen Deutsch zu schlecht oder haben Angst vor der Impfung. Andere Menschen würden sich impfen lassen, wenn sie dafür Gutscheine bekommen.