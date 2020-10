Österreicher haben in Corona-Krise mehr gespart

Die Österreicher haben in der Corona-Krise mehr Geld gespart. Das geht aus einer Umfrage hervor. 60 Prozent der Befragten gaben an, während der Corona-Krise sparsamer geworden zu sein. Vor allem ältere Menschen haben in der Krise mehr gespart. Bei den über 45-Jahre alten Menschen gaben 2 Drittel an, sparsamer geworden zu sein.