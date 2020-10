Neuer Rekord an Corona-Infektionen in Österreich

In Österreich ist die Zahl der Neu-Infektionen mit dem Corona-Virus wieder stark angestiegen. In den letzten 24 Stunden gab es 4.453 neue Fälle, die meisten in Niederösterreich. Das ist ein neuer Rekord. Auch die Zahl der Corona-Kranken in den Krankenhäusern steigt, das ist besorgniserregend. Wenn es so weiter geht, könnte es bald keine freien Betten in den Spitälern geben. Die Regierung hat sich deshalb am Donnerstag mit Experten getroffen.