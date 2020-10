2. Fernseh-Debatte zwischen Trump und Biden in den USA

Am 3. November findet in den USA die Präsidentschafts-Wahl statt. Präsident Donald Trump tritt für die Republikaner bei der Wahl an. Trumps Herausforderer von den Demokraten ist Joe Biden. Am Donnerstag gab es im US-Fernsehen die 2. Debatte zwischen Trump und Biden.