Im Wiener Haus des Meeres sind Grüne Mambas geschlüpft

Im Haus des Meeres in Wien sind drei junge Grüne Mambas auf die Welt gekommen. Grüne Mambas sind sehr giftige Schlangen. In freier Wildbahn leben sie in Afrika. Die kleinen Schlangen im Haus des Meeres sind völlig natürlich aus ihren Eiern geschlüpft. Das heißt, die Eier wurden nicht künstlich ausgebrütet. Das freut die Leitung des Hauses des Meeres. Es beweist nämlich, dass sich die Schlangen dort sehr wohl fühlen - fast so wie in der freien Natur.