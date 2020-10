Lokalgäste in Oberösterreich müssen sich nun registrieren

Seit Dienstag müssen sich alle Lokalgäste in Oberösterreich registrieren. Man muss also als Gast in einem Lokal seinen Namen, Adresse und Telefonnummer angeben. Dadurch soll man leichter nachverfolgen können, wo Personen mit dem Corona-Virus mit Nicht-Infizierten in Kontakt kamen. Die Lokalbesitzer müssen die Daten 4 Wochen lang aufbewahren und bei Bedarf den Behörden geben.