Viele Fußgänger-Unfälle auf Zebrastreifen

Im Jahr 2019 sind auf den Zebrastreifen in Österreich viele Unfälle geschehen. So wurden 12 Fußgänger getötet und 1.225 Fußgänger verletzt. Dabei sollten Zebrastreifen doch Fußgängern ermöglichen, sicher über die Straße zu gehen.

Der Verkehrsclub Österreich kennt einige Ursachen für diese vielen Unfälle. So fahren Autos viel zu schnell. Laut Gesetz dürfen sich die Autos einem Zebrastreifen aber nur so nähern, dass sie jederzeit abbremsen können. Je näher sie dem Zebrastreifen kommen, desto langsamer sollten sie also fahren. Das machen aber nicht alle Autofahrer.

Auch parken Autos oft viel zu nah am Zebrastreifen. Weil die parkenden Autos den Zebrastreifen verdecken, sehen andere Autofahrer die Menschen am Zebrastreifen oft sehr spät. Vom Gesetz her dürfen Autos 5 Meter vor dem Zebrastreifen nicht parken. Der Verkehrsclub Österreich fordert, dass sie 10 Meter vor dem Zebrastreifen nicht parken dürfen.