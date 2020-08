Nachwuchs bei den Königspinguinen im Tiergarten Schönbrunn

Der Tiergarten Schönbrunn in Wien freut sich über ein Königspinguin-Küken. Es kam am 16. Juli zur Welt. Es ist bereits der 3. Nachwuchs für das Pinguin-Pärchen. Bereits 2017 und 2018 kam jeweils ein Küken zur Welt. Das Ältere ist mittlerweile in einem Zoo in Deutschland.