Corona-Tests bald für Gastronomie, Camping und Jugendherbergen

Unterdessen gab es in Österreich in den letzten 24 Stunden 328 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus. Die meisten davon gab es wieder in Wien. Insgesamt sind in Österreich derzeit mehr als 3.300 Menschen mit dem Virus infiziert.